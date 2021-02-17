Около 2,7 тыс. бутылок с алкоголем изъяли в результате проверок объектов торговли в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,7 тыс. единиц алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В ходе проверок из незаконного оборота изъято 2 659 единиц крепкой алкогольной продукции, пива и слабоалкогольных напитков, реализуемых с нарушением действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что рейд проводили сотрудники департамента вместе с оперативниками ГУ МВД Москвы с 8 по 11 февраля.

Жители столичных районов Северное Тушино, Зябликово и Пресненский, а также города Московский пожаловались на нарушения в пяти магазинах. "По результатам контрольных мероприятий информация о незаконном обороте алкоголя подтвердилась на двух объектах. В ресторане на Краснопресненской набережной выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Также без каких-либо документов осуществлялась торговля горячительными напитками в магазине "Продукты", расположенном в первом микрорайоне Московского", - добавили в пресс-службе департамента.

По результатам проверок возбуждены пять дел об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ о производстве или обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии; ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота; и ст. 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

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​​​"Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено", - отметили в департаменте.