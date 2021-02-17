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Фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" состоится 21 февраля на катке ВДНХ

Спортивный праздник пройдет в соответствии с установленными Роспотребнадзором правилами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Московские молнии" с участием восходящих звезд российского конькобежного спорта пройдет 21 февраля на катке ВДНХ. Взрослых и детей ждут спринтерские забеги, соревнования профессионалов, конкурсы и выступления кавер-группы, сообщила в среду пресс-служба выставки.

"Стать гостем зимнего фестиваля "Московские молнии" 21 февраля может любой посетитель катка. Тем, кто хочет посоревноваться в конкурсах и любительских забегах, необходимо будет зарегистрироваться на ледовой площадке. Откроют спортивный праздник конкурсы на коньках "Змейка" и "Катание задним ходом". В 12:10 стартуют тематические забеги для мужчин, в 12:35 - для женщин. В 13:00 и в 18:00 каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерской дистанции на 60 м", - говорится в сообщении.

Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы посоревнуются в скорости до двух побед на выбывание, пробежав на коньках по большому кругу вокруг фонтана "Дружба народов". Увидеть соревнования можно будет с 17:10 до 17:45. Кроме того, гостей ждут встречи с известными спортсменами и российскими чемпионами, спортивные викторины, а также выступление кавер-группы Bridge Brothers Band.

Вход на фестиваль "Московские молнии" осуществляется по билетам на каток ВДНХ. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте выставки. Спортивный праздник пройдет в соответствии с установленными Роспотребнадзором правилами.

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