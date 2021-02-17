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Дороги и тротуары в Москве обработают от гололеда

Прирост снега днем 17 февраля составит 1 см

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Высота сугробов в Москве к вечеру среды увеличится еще на сантиметр. Коммунальщики во второй половине дня подметут в городе проезжую часть и тротуары, а также обработают их против гололеда, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил до 3 см. Сегодня днем в столице вновь небольшой снег, его прирост составит 1 см", - говорится в публикации.

Кроме того, в 13:00 мск городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальной техники", - заключается в публикации.

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