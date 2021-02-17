В Москве завершили реконструкцию Детского музыкального театра юного актера

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию Детского музыкального театра юного актера завершили в Москве, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В обновленном здании созданы репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. Размещенный в здании учебно-репетиционный комплекс включает вокальные классы, репетиционные залы и учительские комнаты. Кроме того, здесь обустроен медпункт для оказания первой медицинской помощи и кафе", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Реконструкция театра проводилась за счет средств городского бюджета. Специалисты заменили кровлю, сделали козырьки над входами и провели серьезную работу по сохранению фасада, поскольку здание имеет историческую ценность.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко добавил, что объект полностью отвечает проектной документации и нормативам. В ходе реконструкции провели 15 инспекционных проверок, все недочеты были своевременно устранены, и Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Всего за последние 10 лет в столице введено в эксплуатацию 55 объектов культуры, семь из них построены в прошлом году.