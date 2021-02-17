Угроза взрыва на станции метро "Парк культуры" в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сообщение о "минировании" станции московского метро "Парк культуры" оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Станция метро "Парк культуры" и два ее выхода проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено. Метро работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в подмосковных Люберцах. Кроме того, в связи с угрозой взрыва были эвакуированы посетители Останкинской башни. Все угрозы оказались ложными.