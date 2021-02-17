Сотрудники ГИБДД Москвы пройдут обучение методике техосмотра пассажирских автобусов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы готовится к участию в проведении технического осмотра пассажирских автобусов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, всего на территории города функционируют 48 пунктов инструментального контроля для проведения ТО автобусов.

"В настоящее время сотрудники подразделений столичной ГИБДД осуществляют подготовку к участию в проведении процедуры технического осмотра пассажирских автобусов. На одном из пунктов осмотра автоинспекторы проходят обучение методике проводимой проверки технического состояния транспорта. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции будут принимать участие в проведении технического осмотра автобусов, на основании специально разработанного графика операторами пунктов инструментального контроля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверке подлежат основные системы автобуса - тормозная и рулевая системы, стеклоочестители и стеклоомыватели, работа двигателя, колеса, внешние световые приборы и прочие элементы конструкции.

"Кроме того, сотрудниками ГИБДД будет осуществляться контроль за проведением технического осмотра иных транспортных средств, без личного присутствия на пунктах технического осмотра. В рамках данного контроля сотрудниками Госавтоинспекции будет оцениваться соблюдение операторами технического осмотра требований Правил проведения технического осмотра транспортных средств", - заключил собеседник.

МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с 1 марта.