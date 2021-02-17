Поезда на серой ветке московского метро следуют с увеличенным интервалом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поезда следуют с увеличенным интервалом на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки, сообщается в среду в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке от "Отрадного" до "Савеловской", а в обратном направлении они шли с увеличенными интервалами.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в публикации.