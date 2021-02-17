В вестибюлях станций МЦД-2 Бутово, Битца и Рижская временно нет электричества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Электроэнергия временно отсутствует в турникетных вестибюлях на станциях Бутово, Битца и Рижская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Данная ситуация не влияет на движение поездов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 14:05 из-за повреждения кабеля на перегоне от Силикатной до Красного строителя МЦД-2 в турникетных вестибюлях на остановочных пунктах Битца, Бутово и Рижская произошло отключение электроэнергии. На место оперативно прибыла бригада энергетиков, работы продолжаются. На движение электричек ситуация не повлияла", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на данных станциях временно отсутствует питание валидирующих устройств. "Пассажиры на этих станциях могут свободно пройти на платформу, на станции назначения их выпустят в ручном режиме сотрудники у турникетов", - добавили в пресс-службе ЦППК.