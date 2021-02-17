Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт следует медленнее обычного на фоне снегопада и гололеда.

По данным на 18:25 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всем периметру МКАД. На вылетных магистралях заторы, преимущественно по направлению в область.