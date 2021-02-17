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График движения поездов на фиолетовой линии метро в Москве восстановлен

Ранее на станции "Баррикадная" был остановлен состав из-за постороннего предмета на пути

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график после остановки одного состава на станции "Баррикадная", где обнаружили посторонний предмет на пути. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московского метрополитена.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в штатном режиме. Ранее на станции "Баррикадная" был остановлен состав из-за постороннего предмета на пути. Предмет был оперативно извлечен и опасности не представляет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поезда по одной из самых загруженных веток московского метрополитена - Таганско-Краснопресненской линии - из центра на северо-запад столицы следовали с увеличенным интервалом.

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