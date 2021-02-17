Движение на шоссе Энтузиастов затруднено в сторону области из-за ДТП

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Движение транспорта затруднено почти на 2 км в сторону области, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На шоссе Энтузиастов, 74/2, с.1 столкнулись четыре автомобиля в сторону области. Свободен левый ряд. Движение затруднено на 1,9 км. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавших в ДТП нет.