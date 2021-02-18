В общежитии на северо-западе Москвы произошел пожар

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве, эвакуированы около 50 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 10-м этаже в одной из комнат в общежитии на улице Вилиса Лациса произошло возгорание. В настоящее время из здания эвакуированы порядка 50 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составила 50 кв. м, открытое горение ликвидировано. На место происшествия следуют автобусы для размещения эвакуированных.