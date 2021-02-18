Московские школьники смогут разработать ИТ-проекты для МЭШ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Учеников 7-11-х классов и студентов колледжей приглашают принять участие в разработке образовательных приложений или создании программных продуктов для "Московской электронной школы". Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Цифровая среда помогает развивать московское образование и дает все больше новых возможностей для школьников. Основной цифровой базой является "Московская электронная школа", которая позволяет нам внедрять новые проекты. Так, мы запускаем "Акселератор проектов МЭШ", в котором ребята могут попробовать себя в качестве разработчиков приложений, веб-квестов или программных продуктов. Итогом должно стать создание детско-юношеского сообщества ИТ-разработчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В конкурсе можно принять участие в составе команды до пяти человек. Победители получат возможность стать экспертами во время проведения следующего акселератора и продолжить работу над проектированием и развитием сервисов МЭШ.