Археологи в Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фрагменты двух колоколов конца XVIII - начала XIX века были найдены в Москве недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, их обнаружили во время прокладки инженерных коммуникаций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Хотя археологический сезон в столице официально не стартовал и сами раскопки начнутся с наступлением тепла, археологические наблюдения ведутся круглогодично. И вот специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт - интересно, что осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам, кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю. Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить", - приводятся слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, вес первого фрагмента составляет 13,8 кг. Это осколок в форме трапеции размером 21 на 15 см и толщиной в 7 см. На поверхности виден отрывок надписи, выполненной церковнославянскими буквами: "... аркад ...".

Второй фрагмент треугольной формы чуть легче. Он весит 2,5 кг, его размеры составляют 21 на 10 см, а толщина - 2,5 см. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом (его ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий): "... дающи ...".

"Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1370 году из дерева, и вокруг нее был возведен Симонов монастырь, который здесь просуществовал недолго - спустя девять лет монахи переместились чуть севернее от храма. Там и сегодня стоят уцелевшие здания Симонова монастыря. А церковь Рождества Пресвятой Богородицы, получившая с тех пор название "в Старом Симонове", стала приходской. По преданию, в 1380 году в ее стенах были похоронены Пересвет и Ослябя - два монаха Троице-Сергиева монастыря, участники Куликовской битвы", - напоминается в материале.

Сохранение находок - важная часть работы археологов. Процесс делится на два этапа. Во время камеральной обработки удаляют грунт. Сама же реставрация может занимать от недели до нескольких лет (в зависимости от сложности артефакта и его состояния). В прошлом году в столице было обнаружено более 15 тыс. артефактов прошлых веков.