Новые правила получения пропуска для грузовиков заработают в Москве с 5 мая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Новые правила получения пропусков для грузового транспорта заработают в Москве 5 мая, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Через несколько месяцев, 5 мая 2021 года, для грузовиков заработают новые правила получения пропуска. Легальным перевозчикам получить пропуск станет легче (услуга бесплатная, как и раньше), а вот мошенникам - сложнее. Те пропуска, которые уже получены, продолжат действовать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пропуска у крупных грузоперевозчиков годовые, поэтому перебоев с поставками товаров не ожидается. "Вчера мы встретились с основными грузоперевозчиками ("Роснефть", "Дикси", "Магнит", "Лента" и т. д) - они нас поддержали. Также мы договорились, что начиная со следующей недели мы будем проводить консультации по оформлению пропусков для грузоперевозчиков, специалистов торговых и логистических сетей и производителей, если у них возникнут вопросы", - говорится в материале.

Как уточнили в департаменте, целью изменения правил является сокращение количества транзитных грузовиков на городских магистралях, в первую очередь на МКАД. "Это улучшит движение для личных автомобилей жителей Москвы и Московской области и снизит загрязнение воздуха", - отмечается в публикации. Так, по МКАД каждый день ездят около 25 тыс. тяжелых машин. Ожидается, что после изменения правил выдачи пропусков число грузовиков снизится на 15%, а число аварий - на 20%.

"Цены на товары при этом не вырастут - широкий и удобный ЦКАД практически полностью введен в эксплуатацию, ездить по нему быстрее и, несмотря на платность, - выгоднее (это подтвердили нам транспортные компании и торговые сети). Мы рекомендуем рассмотреть маршруты движения грузовиков с учетом ЦКАД", - заключили в департаменте.