Московские поликлиники начинают переход на ведение документов только в электронном виде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Детские и взрослые поликлиники Москвы переходят на ведение электронных медкарт без дублирования на бумаге, документы будут создавать и хранить в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) - то есть сразу в электронном виде. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

"Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС - протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. По ее словам, эксперимент начнется на базе двух детских поликлиник, где будут применяться электронные медкарты без дублирования на бумажном носителе.

Ракова отметила, что это позволит отладить все процессы. По ее словам, с октября планируется постепенно начать вводить новый формат и в других детских поликлиниках города. К апрелю для этого планируют оцифровать необходимые документы из детских медкарт. Власти затем также примут решение и о внедрении нового формата во взрослой поликлинической сети.

Медицинские документы в детских и взрослых поликлиниках в соответствии с приказом столичного Департамента здравоохранения формируются в электронном виде в ЕМИАС. Туда входят сведения о пациенте, выписной эпикриз, протоколы осмотров, назначение процедур и консультаций, карта вызова скорой помощи, листок нетрудоспособности, результаты инструментальных и лабораторных исследований, вакцинопрофилактика, рецепты.

Электронная медкарта сейчас является аналогом бумажной и ведется параллельно с ней. Пилотный проект в двух детских поликлиниках будет длиться два месяца и позволит отладить новый формат.

Переход на ведение медицинских документов в электронном виде проводится в соответствии с приказом Минздрава от 7 сентября 2020 года № 947н. Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru, напомнили в мэрии. Пользователю должно быть больше 15 лет, ему нужно иметь полис ОМС. Родители могут подать отдельную заявку на доступ к карте ребенка.