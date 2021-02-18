В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества 19 февраля. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил Бирюков.

По его словам, профилактика занимает примерно 40 минут. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, после завершения работ его возвращают на звезду", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем. "Его бесперебойную работу обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя. При возникновении минимальной неполадки сразу поступает сигнал в диспетчерскую и на место выезжают специалисты", - добавил Бирюков.

Он напомнил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно - перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.