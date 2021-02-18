Температуру батарей в московских квартирах повысили до максимума из-за предстоящих морозов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Температуру теплоносителя в системе отепления столичных домов повысили до максимальных значений. В выходные и в начале следующей недели температура воздуха ночью может опуститься до минус 27 градусов, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло <...> Сейчас температура теплоносителя в системе столичного отопления максимальная - 130 градусов", - говорится в публикации.

Уточняется, что с наступлением морозов коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Постепенная корректировка проходит в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб на основании показателей температурных датчиков. Тепло регулируют за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

"В Москве эти выходные и начало следующей недели обещают быть холодными. Столбики термометров ночью могут опуститься до минус 27 градусов, днем - 22-24 градуса мороза", - заключается на сайте.