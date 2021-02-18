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Движение на Минской улице в Москве восстановили после ДТП

Сведений о пострадавших нет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на Минской улице на западе Москвы восстановили после аварии с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Минской улице в районе дома 2Б столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение в сторону генерала Дорохова было полностью перекрыто.

Теги
Россия
На Минской улице в Москве произошло ДТП
Авария произошла с участием легкового и грузового автомобилей
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