Гололедица и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве 19 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 12 до 14 градусов мороза, ночью похолодает до минус 23 градусов.

В Подмосковье днем от 11 до 16 градусов мороза, в ночные часы температура опустится до 26 градусов мороза.

По области до 11:00 мск субботы объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально низких температур. "Аномально холодная погода - на 7-12 градусов ниже нормы", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 11:00 мск 20 февраля.

Северо-западный и западный ветер не превысит в пятницу 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.