В Москве открылся прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву" открылся в столице. Итоги подведут 18 апреля, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять - участники проекта "Активный гражданин". Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта. Они принимаются на официальном сайте", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В состав жюри войдут представители комитета по туризму города Москвы, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев.

"Все финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победителям по результатам онлайн-голосования вручат дополнительные призы, подготовленные проектом "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Популярными у жителей и гостей столицы стали маршрут "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".