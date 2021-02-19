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Число самозанятых в Москве выросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом

Всего в городе более 504 тыс. самозанятых

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество самозанятых в столице увеличилось в 2,4 раза к прошлогодним показателям, сообщается в пятницу на портале Mos.ru.

"По данным портала, самозанятых в столице стало в 2,4 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. На 1 февраля их насчитывалось 504,6 тыс. человек. Тридцать процентов от общего числа самозанятых в России зарегистрировано в Москве," - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тыс., что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019 года.

Вместе с постоянным увеличением числа самозанятых в Москве растут и их доходы. Средний размер чека на 1 февраля составил 1 943 рубля, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

С лета прошлого года у самозанятых появилась возможность участвовать в госзакупках на портале поставщиков. Он был создан в 2013 году для автоматизации процессов закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более одного миллиона наименований.

Пользователи портала, указавшие в личном кабинете категорию "самозанятый гражданин", могут проводить сделки и принимать участие в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса. При этом льготы для них сохраняются. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по сниженной ставке (4 или 6%) и могут выступать исполнителями госзаказов. Порталом поставщиков пользуются уже около 2 тыс. самозанятых, среди них фотографы, организаторы мероприятий, бухгалтеры, перевозчики и другие специалисты.

Сервис помогает им вести бизнес, получать новые заказы, находить партнеров, дополнительные источники дохода и рынки сбыта, а госзаказчикам - подходящего поставщика услуг. Участие в закупках и заключение контрактов происходит удаленно, что упрощает взаимодействие с заказчиком. Самозанятые наравне с другими представителями бизнеса могут отслеживать закупки, получать уведомления и вести электронный документооборот в личном кабинете.

Также они могут контролировать объем денежных поступлений. Самозанятыми считаются физические и юридические лица, годовой доход которых составляет не более 2,4 млн рублей. Благодаря новой функции при приближении суммы к допустимому лимиту предприниматель получит соответствующее уведомление, что поможет ему сохранить налоговый статус самозанятого. Если его прибыль превысит указанное значение, ему будет необходимо перейти на другой налоговый режим.

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