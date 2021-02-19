Количество принимающих электронные рецепты аптек в Москве выросло вдвое

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число московских аптек, принимающих электронные рецепты, увеличилось вдвое с 3 февраля, когда это стало возможным, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Запуск электронных рецептов стал возможен благодаря работе единой цифровой платформы - после считывания QR-кода рецепта фармацевт получает детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС. Этот сервис уже доступен в 351 аптечной организации департамента здравоохранения Москвы для льготного отпуска лекарственных средств, а также в 1 223 точках коммерческих аптек. С начала работы проекта количество аптечных точек, где принимают электронные рецепты, увеличилось вдвое и составляет 1 574", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Возможность выписывать электронные рецепты появилась в Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы (ЕМИАС) в начале 2014 года, что позволило более чем в два раза сократить время, которое тратил врач на выписку. Однако до февраля 2021 года бланки рецептов пациенту приходилось распечатывать. Теперь это не требуется, потому что врач подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью, а пациентам для получения назначенных препаратов достаточно показать в аптеке QR-код. Если электронный рецепт льготный, то пациент может получить лекарственные препараты и по полису ОМС.