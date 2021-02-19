Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. единиц новейшего оборудования получат столичные больницы и поликлиники до 2023 года. В медучреждения поступят томографы, маммографы, аппараты УЗИ, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Еще до пандемии, в 2019 году, мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения. В 2020-2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования - ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое", - написал мэр.

Он добавил, что благодаря этому будут укомплектованы новым оборудованием крупнейшие многопрофильные стационары, а городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту.

"В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры - приборы для исследования костной ткани. В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики", - написал Собянин.

По его словам, благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считанные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.

"Значительная часть нового оборудования уже работает в медицинских учреждениях Москвы", - написал мэр.