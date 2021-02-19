В Москве на 11 парковок со шлагбаумом с 19 февраля можно заехать по карте "Тройка"

МОСКВА 19 февраля. /ТАСС/. Восемь перехватывающих и три почасовых паркинга со шлагбаумом смогут принимать для оплаты карту "Тройка" вместо парковочного билета с 19 февраля в Москве. Об этом сообщила в пятницу в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"С сегодняшнего дня на 11 городских паркингов со шлагбаумом можно заехать по карте "Тройка" вместо парковочного билета. Новая система въезда очень удобна для пользователей перехватывающих парковок - тех самых, которые бесплатны для автомобилистов, пересаживающихся на метро, МЦД или МЦК", - отметил глава департамента Максим Ликсутов.

В сообщении поясняется, что для въезда водителю надо приложить "Тройку" к стойке со шлагбаумом, парковочный билет в этом случае получать не нужно. Одна карта заменит множество одноразовых парковочных билетов.