Расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится 21 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится 21 февраля. Это связано с устройством системы водоотведения на станции Лось, необходимой для повышения надежности железнодорожного полотна в период отвода талых и подземных вод, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"С 17:00 мск 21 февраля до 00:20 мск 22 февраля часть поездов проследует без остановок от Мытищ до станции Лосиноостровская, у нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Это связано с устройством системы водоотведения на станции Лось, необходимой для повышения надежности, прочности железнодорожного полотна в период отвода талых, поверхностных и подземных вод. Работы проводятся в рамках противопаводковых мероприятий для безопасности движения поездов", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.