Новую платформу начали возводить на станции Апрелевка Киевского направления МЖД

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство третьей платформы начинается на станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Поезда из Москвы станут останавливаться у временной деревянной платформы с 21 февраля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка Киевского направления МЖД начинается строительство третьей новой платформы. Для того, чтобы пассажиры могли беспрепятственно пользоваться инфраструктурой на период работ, возведена временная деревянная платформа, оснащенная навесами от осадков, устройствами наружного освещения, лестничными сходами и пандусами. С 21 февраля поезда из Москвы станут останавливаться на ней для посадки и высадки пассажиров. <...> Реконструкцию станции планируется завершить до конца года", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в октябре прошлого года на станции была открыта первая новая платформа. В настоящее время ведется возведение второй: построены фундаменты, устанавливаются плиты перекрытия. Для строительства третьей старую платформу демонтируют, а на ее месте возведут новую. Все три платформы будут "островного" типа, с навесами во всю длину, современным освещением и динамической навигацией.

Кроме того, для удобного перехода через железную дорогу и выхода на пассажирскую инфраструктуру на станции строится мост-конкорс с вестибюлем, общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Его оборудуют десятью эскалаторами и пятью лифтами для удобства пассажиров.

"На данный момент построен выход из конкорса на улицу Августовская и к ТЦ "Мелодия", галерея моста до новой платформы и спуск на нее, смонтированы металлоконструкции спуска на вторую строящуюся платформу, а также выход на противоположную сторону городской территории - улицу Первомайская. После возведения двух новых платформ будет достроен мост-конкорс и спуски с него", - пояснили пресс-службе.