"Аптекарский огород" в Москве с 20 февраля будет работать на час дольше

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Режим работы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 20 февраля изменится в честь открытия ежегодной выставки "Репетиция весны". Теперь посетить сад можно будет до 21:00, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"С 20 февраля, в честь открытия VII ежегодной выставки "Репетиция весны", Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" будет работать на 1 час дольше - до 21:00 ежедневно", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выставка продлится до 14 марта 2021 года. На ней будет представлено 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль.

"Растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны. Ежегодную "Репетицию весны" любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые невероятно правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды", - пояснили в пресс-службе.