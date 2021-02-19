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"Космический диктант" пройдет на ВДНХ перед Днем космонавтики

Победители получили грамоты и призы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Космический диктант" для детей от 14 лет организуют в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ в Москве перед Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам летчик-космонавт, президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихин.

"Мы открылись для посетителей и ждем всех. Самое главное событие, которое пройдет у нас ко Дню космонавтики, - это "Космический диктант". Он пройдет в третий раз", - сказал Юрчихин.

Он напомнил, что в 2020 году диктант прошел в онлайн-режиме из-за пандемии. Победители получили грамоты и призы.

"У нас есть традиционные призы, а главным призом является реплика часов Юрия Гагарина, которые он брал с собой в космос. Я всех подростков от 14 лет приглашаю поучаствовать в диктанте в этом году. Вопросы сложные будут", - сказал Юрчихин.

Он добавил, что для участия в мероприятии необходимо будет зарегистрироваться. Подробная информация появится позже на официальном сайте ВДНХ.

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