Новым председателем Московского городского совета ветеранов избрали Георгия Пашкова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выборы председателя Московского городского совета ветеранов состоялись 19 февраля в столице. По результатам голосования председателям был избран Георгий Пашков, сообщает корреспондент ТАСС с заседания пленума совета ветеранов.

Ранее пост председателя занимал ветеран Великой Отечественной войны, Дважды Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Москвы, Красноярского края и Норильска, депутат Государственной думы VI созыва, сенатор Совета Федерации Владимир Долгих. Он умер в октябре 2020 года.

На должность нового председателя многие члены совета предложили первого заместителя председателя Московского городского совета ветеранов Георгия Пашкова. За него проголосовали единогласно все присутствующие на пленуме совета.

"Для меня тяжелый сегодня день, волнительный, я весьма благодарен вам за оказанное доверие. Я понимаю всю тяжесть ответственности этой должности, я весьма благодарен всем, кто сказал теплые слова в мой адрес. Бесспорно, перед нами стоит задача продолжать дело, которое вел успешно почти два десятка лет Владимир Иванович", - сказал Пашков после голосования.