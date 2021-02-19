Московский дом Достоевского откроют 11 ноября после реставрации

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московский дом Достоевского откроют 11 ноября, рассказал заведующий отделом "Музей-квартира Ф. М. Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Павел Фокин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского закрылась для посетителей в декабре 2019 года на реставрацию.

"Главное событие для нас - это открытие 11 ноября 2021 года в Москве уже обновленного отдела музея-квартиры Достоевского, который будет называться "Московский дом Достоевского". Его экспозиция распространится на три этажа флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, дома, где Достоевский провел свои детские годы", - сказал Фокин.

Здание было построено в 1806 году, а музей появился в 1928 году. "Это был первый музей в России, сейчас уже целая сеть музеев Достоевского. В начале он занимал всего лишь одну комнату, но к 200-летнему юбилею Достоевского будет три этажа, на которых мы сможем рассказать не только драматическую, трагическую историю жизни Достоевского, но и предложить новые инструменты открытия писателя через изобразительное искусство, музыку, кино, театр", - сказал Фокин.

По его словам, будет создан целый музейный комплекс. "Я надеюсь, в него будет интересно приходить. Думаю, что это будет именно дом, где будут жить и мысль, и сердце, и душа Достоевского", - сказал он. Фокин добавил, что ведется большая работа по подготовке юбилейной выставки в Москве в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре. Экспозиция откроется 29 апреля, будет называться "Федор Достоевский. Сильные впечатления".

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Он является автором романов "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Бесы" и других.