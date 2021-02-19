В Москве в День защитника Отечества запустят праздничный салют

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Праздничные фейерверки состоятся в Москве 23 февраля на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00 мск. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для производства салюта будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий, каждое из которых даст 30 залпов.

"Самые масштабные стрельбы будут проведены на Лужнецкой набережной, где планируется использовать 40 салютных установок и 18 артиллеристских орудий калибра 76 мм "ЗИС-3", - заключили в пресс-службе департамента.