В мэрии Москвы рассмотрят предложение о проведении опроса о памятнике на Лубянке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Предложение провести голосование о памятнике на Лубянской площади на платформе "Активный гражданин" и других площадках готовы рассмотреть в столичной мэрии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Как предложение поступит, мы проведем опрос", - сказал Немерюк.

Ранее в пятницу члены Совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта 2021 года на тему того, какая именно архитектурная доминанта должна быть установлена на Лубянской площади. Провести опрос предлагается в Советах муниципальных образований города Москвы и на платформе "Активный гражданин", а также в СМИ.

"Что касается формирования перечня объектов для участия в голосовании, на заседании [Совета] было принято решение предложить для проведения опроса два варианта, получивших в информационном поле, среди экспертного сообщества и общественников наибольшую поддержку: памятник Александру Невскому, памятник Феликсу Дзержинскому", - сообщили ТАСС в пресс-службе Общественной палаты столицы.

В ней также сообщили, что от руководства Общественной палаты Москвы будут направлены письма с просьбой организовать опрос заместителю мэра в правительстве Москвы - руководителю аппарата мэра и правительства Москвы Наталье Сергуниной и председателю ассоциации "Совет муниципальных образований города Москвы" Владимиру Дудочкину.