В больнице в Коммунарке остаются более 600 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 600 пациентов находятся в коронавирусном госпитале в Коммунарке, каждый третий из них - в реанимации. Об этом сообщил в пятницу главный врач больницы Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Открытые источники показывают по всем регионам, и по Москве в том числе, снижение количества заболевших. Для нашей команды пока ничего особенно не меняется, мы как были в Коммунарке ковидным госпиталем, мы так же им остаемся, у нас сейчас так же больше 600 пациентов находятся на лечении, при этом каждый третий - 200 пациентов в отделении реанимации. Поэтому, с одной стороны, снижение есть, а с другой стороны, тревога, тяжелые больные, переживание за них, все это у нас осталось", - сказал Проценко, отвечая на вопрос, пошла ли вторая волна коронавируса на спад.

Главврач добавил, что в больнице были зафиксированы единичные случаи повторного заражения, при этом без значительных осложнений. "Может быть, мы их поэтому не видим [в большом количестве], что они не госпитализируются, протекая легко. Ну, те пациенты, которые попадали повторно, все протекали [в состоянии] средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии", - сказал главврач.