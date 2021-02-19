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Около 25 млн куб. м снега вывезли в Москве

Отмечается, что за период с 11 по 14 февраля в столице выпало до 59 см снега

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы справляются с ликвидацией снега в Москве, уже вывезено порядка 25 млн куб. м снега. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Коммунальные службы, на мой взгляд, справляются с этим вызовом, хотя, конечно, вы видите, какие снежные горы у нас в городе до сих пор еще находятся. Мы постоянно вывозим. И уже было утилизировано около 3 млн куб. м снега. Всего вывезено около 25 млн [куб. м снега], просто такие космические масштабы", - сказал Собянин.

Ранее он сообщал, что коммунальные службы стараются не оставлять снег на центральных улицах города ввиду отсутствия свободных для этого территорий во дворах и на проезжей части.

Снегопад в Москве начался во второй половине дня 11 февраля и закончился к полуночи 14 февраля. За субботу выпало рекордное количество осадков - 17,6 мм, а высота снега выросла до 59 см.

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