Москвичи смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ "Технограда"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут предложить свои идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Содействовать этому призван краудсорсинг-проект "Мой Техноград", сообщает в субботу официальный портал мэра и правительства столицы.

"В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем - по числу главных образовательных треков "Технограда". Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Москвичей приглашают обсудить интересные им направления предпринимательской деятельности, современные форматы профориентации, наиболее востребованные со стороны работодателей навыки, перспективные профессии и многое другое.

Проект пройдет на платформе crowd.mos.ru с 25 февраля по 3 марта. До 1 марта включительно эксперты отберут лучшие предложения, 2 и 3 марта состоится голосование пользователей. Получившие наибольшую поддержку идеи будут реализованы, уточняется на портале.

"С момента открытия в сентябре 2018 года "Техноград" провел более 1 тыс. профориентационных и образовательных курсов. Здесь представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям, а также специальностям будущего", - рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал. По его словам, комплекс также организует мастер-классы, тематические экскурсии и другие мероприятия.

О "Технограде" и других краудсорсинг-проектах

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" предлагает новый формат обучения, профориентации и познавательного досуга. Программу готовят совместно с работодателями, она учитывает актуальные запросы рынка труда. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Краудсорсинг-проекты правительства столицы начали реализовывать в 2014 году. За это время было завершено уже 30 таких проектов. На платформе "Город идей" зарегистрированы свыше 240 тыс. пользователей, более 50 тыс. человек присоединились в 2020 году. Москвичи предложили свыше 110 тыс. идей. Более 4,5 тыс. из них эксперты и сами участники выбрали для реализации в городе.

Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились возможность подавать в электронном виде заявления на прикрепление к поликлинике и новые маршруты общественного транспорта, в поликлиниках были установлены инфоматы, разработано мобильное приложение ЕМИАС, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а детские технопарки начали проводить занятия по финграмотности.