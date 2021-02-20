Всемирный день экскурсовода отметят на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тематическую программу в честь всемирного дня экскурсовода проведут 21 февраля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на несколько экскурсий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, познавательный тур по территории ВДНХ начнется в 15:30, посетителей будут ждать возле инфоцентра в левом крыле арки главного входа. Участникам покажут архитектурные достопримечательности комплекса, расскажут об интересных фактах экскурсионной деятельности выставки в разные годы. Например, гости узнают, почему раньше посетители допускались на территорию исключительно в составе организованных групп. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

"Тех, кто хочет посетить центр "Космонавтика и авиация", приглашают собраться в 17:00, 18:00 и 19:30. Их познакомят с историей уникального павильона "Космос", покажут оригиналы и полноразмерные макеты космических кораблей, ракетных двигателей, скафандров, а также макет знаменитой станции "Мир" в натуральную величину. Гид расскажет о советской космической программе и ее главных событиях, в частности, о первом в истории полете человека в космос", - говорится в сообщении.