Более 4 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей в Москве 20-21 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей турнира Кубка России по футболу в Москве 20 и 21 февраля, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Свыше 4 тыс. человек будут обеспечивать безопасность на спортивных мероприятиях в Москве <...> 20 и 21 февраля в Москве пройдут матчи турнира Кубок России по футболу сезона 2020/2021 годов." - сказали в пресс-службе.

В субботу, 20 февраля, на Центральном стадионе "Динамо" в Петровском парке встретятся "Динамо" и "Спартак". Для обеспечения безопасности во время футбольного матча будет задействован наряд численностью свыше 2 тыс. человек, среди которых более 800 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 800 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 400 сотрудников полиции и ОМОНовцев.

Кроме того, в воскресенье, 21 февраля, состоятся два футбольных матча: ЦСКА встретит "СКА-Хабаровск" на домашнем стадионе, а команды "Локомотив" и "Тамбов" сыграют на стадионе "Локомотив". Для реализации задач по обеспечению общественного правопорядка во время встречи ЦСКА и "СКА-Хабаровск" будут задействованы более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядка 300 полицейских и бойцов ОМОН. Всего к охране безопасности будет привлечено более 1,1 тыс. человек.

"Охрану общественного порядка во время матча на стадионе "Спартак" будет обеспечивать наряд численностью более 900 человек, среди которых свыше 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 300 сотрудников полиции и ОМОНовцев", - пояснили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сказали в департаменте.