Поздравительная открытка появится на Останкинской телебашне в День защитника Отечества

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поздравительная открытка появится на медиафасаде Останкинской башни ко Дню защитника Отечества. Телебашня 23 февраля будет окрашена в темно-зеленый цвет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

"23 февраля 2021 года с 10:00 до 22:00 на Останкинской телебашне появится поздравительная открытка в честь Дня защитника Отечества. В этот день медиафасад телебашни окрасится в темно-зеленый "защитный" цвет военной формы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на одном из экранов медиафасада появится фраза из фильма "Офицеры": "Есть такая профессия - Родину защищать!". "Таким образом Останкинская телебашня поздравит всех москвичей и гостей столицы с самым мужским днем в году", - заключили в пресс-службе.