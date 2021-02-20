Наземную станцию "Новомосковская" красной ветки метро в Москве откроют в 2023 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Первую отапливаемую наземную станцию "Новомосковская" начнут строить на Сокольнической линии метро в этом году, открыть ее планируют в 2023 году. Для комфорта пассажиров ее построят по принципиально новой технологии, сообщается в субботу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"На станции "Новомосковская" установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах. Запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Чтобы решить задачу с отоплением, специалисты отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса. Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий. Перекомпоновка позволила сократить общую площадь станции. Благодаря ей "Новомосковская" вписалась в стесненные условия застройки: она будет расположена вдоль трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и с обеих сторон зажата путепроводами.

Рядом с новой станцией "Новомосковская" к 2025 году появится городской район, где планируется построить порядка 1,3 млн кв. м жилья и более миллиона "квадратов" нежилых объектов. Новый участок красной ветки должен заметно улучшить транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово, где сегодня живут и работают почти 70 тыс. человек. Кроме них, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.