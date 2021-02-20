В "Аптекарском огороде" открылась выставка "Репетиция весны"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ежегодная выставка "Репетиция весны" 20 февраля открылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор сада Алексей Ретеюм.

"Сегодня у нас открылась ежегодная выставка "Репетиция весны", и это самое радостное, красочное событие текущего дня. К нам уже пришли первые посетители, которые смогли оценить всю красоту выставки. В этом году на экспозиции представлены тюльпаны, гортензии, хохлатки и другие весенние цветы", - сказал Ретеюм.

Он добавил, что посетить выставку можно будет до 15 марта. Каждые несколько дней выставка будет меняться, так как распустятся новые цветы.

"Каждый год мы делаем совершенно новый, оригинальный дизайн выставки, который не повторяется. В мире нет аналогичной выставки, так как это наша собственная идея заставить цвести раньше их обычного срока зацветания", - сказал Ретеюм.

По его словам, большая часть цветов, которые представлены на выставке, были специально привезены из Голландии. Ранее сообщалось, что режим работы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 20 февраля изменится в честь открытия ежегодной выставки "Репетиция весны".