Расписание ночных поездов МЦД-1 в будние дни изменится до конца апреля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Расписание движения поездов Белорусско-Савеловского МЦД-1 изменится в ночное время в будние дни до конца апреля. Об этом сообщается в субботу в Twitter-аккаунте столичных центральных диаметров.

"На D1 изменится расписание поездов по будням до конца апреля в ночное время. Последний поезд из Лобни будет в 00:03, из Одинцово - 23:32. Некоторые поезда не будут останавливаться на Тестовской, Беговой, Кунцевской, Немчиновке, Баковке и [станции] Сетунь. Сверяйтесь с расписанием", - говорится в публикации.