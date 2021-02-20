Москву украсят плакатами и включат праздничную подсветку улиц к 23 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москву украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах к 23 февраля. Праздничное панно появится на фасаде Госдумы РФ, на центральных улицах столицы включат праздничную подсветку, сообщили в субботу в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"К 23 февраля Москву украсят около 400 праздничных плакатов, они появятся на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Посвященные Дню защитника Отечества поздравительные открытки будут транслировать на цифровых билбордах. В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах домов-книжек, на домах 8 и 28 на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики", - сообщили в пресс-службе.

На домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17:55 мск. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.

"Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме. Украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы РФ - там появятся панно и флагштоки с традиционным триколором", - отметили в пресс-службе.