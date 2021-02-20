Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером в рабочую субботу перед тремя выходными днями достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт следует медленнее обычного на фоне снегопада.

По данным на 17:46, движение затруднено по Садовому кольцу, некоторым бульварам, местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, на улицах Тверская, Красная Пресня, Петровка, Новый Арбат, Пречистенка, Долгоруковская, Менделеевская и др., на Кутузовском проспекте, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях заторы, преимущественно по направлению в область.

"Последний рабочий день перед длинными выходными заканчивается ранним вечерним часом пик. Идет снег, и на дорогах уже плотно. <...> Чтобы не тратить время в пробках, рекомендуем отложить поездки на личном авто на более позднее время - после 19:30", - сообщается в субботу в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что в ближайшие 2,5 часа передвигаться по городу будет удобнее на городском транспорте. "Но если без машины сейчас никак, будьте осторожны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь от дороги. А если вдруг случится мелкое ДТП, пользуйтесь европротоколом", - заключили в департаменте.