Около 23 тыс. новых книг для детей и подростков появилось в московских библиотеках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 23 тыс. книг зарубежных и отечественных писателей появилось на полках в детских и семейных библиотеках Москвы. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"Каталог является своеобразным навигатором для родителей, учителей и библиотекарей в огромном мире современной литературы для детей и подростков. Там есть описание каждой книги, а также информация о ее авторе. В этом году фонды московских библиотек пополнили 23 тыс. экземпляров новых печатных изданий. Найти читальни, где представлены книжные новинки для детей и подростков, можно на интерактивной карте сайта "Библиогород", - сказали в дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Новая подборка состоит из книг как для подростков, так и для детей дошкольного возраста. Среди поступивших произведений, в частности, книга для малышей "Кузнечик" художницы Татьяны Уховой, сборник народных итальянских детских стихов и песен "Три, два, один - лови апельсин!", созданный современным переводчиком Марией Гойхман, а также детский нон-фикшен "Происхождение человека" Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского. Кроме того, в этом году столичные читальни пополнились тремя книгами Мишеля Пастуро - известного французского историка-медиевиста, специалиста по геральдике. Это произведения "Сюзанна выбирает красный", "У Валентины синие пятки" и "Пьер не боится черного".

"Большая часть перечня состоит из книг современных писателей. Однако в него также вошло несколько сборников детских стихов и сказок прошлых лет, изданных впервые или переизданных в 2019-2020 годах. Среди них, например, произведения Ганса Христиана Андерсена, а также книга советского поэта Давида Самойлова "Из детства. Стихи", - добавляется в материале.

Наличие книги можно уточнить по телефону. Контакты всех 440 столичных читален можно найти на официальном портале московских библиотек.