В Москве в 2021 году проведут ремонт 20 нежилых объектов по госпрограмме

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. В Москве в этом году в рамках госпрограммы отремонтируют 20 нежилых зданий, пять из них планируется сдать в июле. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"20 объектов нежилого фонда отремонтируют по госпрограмме "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы". На шести из них уже начались работы", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт пяти нежилых объектов планируется завершить в июле 2021 года. В частности, это здания Международного союза общественных объединений "Российская ассоциация международного сотрудничества" на улице Машкова, Госинспекции по недвижимости на Мясницком проезде и управление Федеральной службы судебных приставов по Москве на Гольяновской улице.

В пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы отметили, что в этом году капитальный ремонт также начнется еще на 14 объектах нежилого фонда, в том числе в музыкальной школе на улице Марии Ульяновой, культурном центре "Дар" на улице Ленинская Слобода и здании ГБУ "Мосволонтер" в Плетешковском переулке.

Уточняется, что из 20 зданий капитально отремонтируют 15. В них поменяют перекрытия, укрепят проемы, фундаменты. Также будут отремонтированы фасады и крыши, заменены все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, возле обновленных объектов проведут работы по благоустройству территорий.