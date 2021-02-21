Тематические экскурсии и мастер-классы проведут на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальную программу проведут с 21 по 23 февраля на ВДНХ в Москве в честь Дня защитника Отечества. Подготовлены тематические экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и концерты, об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"В праздничные выходные для посетителей ВДНХ проведут бесплатные экскурсии по территории выставки и музеям. 21 февраля состоятся познавательные туры "История России - наука побеждать" в Музее кукол. Участники узнают, почему русский штыковой бой считался лучшим в Европе, чем сходен современный пейнтбол и петровские потешные бои и насколько эффективными боеприпасами были репа и морковь. Начало в 14:00, необходима регистрация по телефону музея", - говорится в сообщении.

Также тематические мастер-классы подготовил резидент "Парка ремесел" карамельная мануфактура, в рамках которых 21 февраля в 14:00 и 16:00 можно будет приготовить сладкие подарки. Нужна предварительная запись по телефону мастерской. Также специально к празднику мастера создадут леденцы с красными звездами и танками. Кроме того, в воскресенье на катке пройдет конькобежный фестиваль "Московские молнии", а в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" стартует двухдневный турнир по быстрым и классическим шахматам "Кубок ВДНХ".

В понедельник посетителям приготовлены бесплатная обзорная экскурсия по территории выставки и прогулка "История России - наука побеждать" по экспозиции Музея кукол, а также в этот день можно будет посетить встречу "Комикс как отражение войны. Мужество, победы, память" в лектории "Дома ремесел". В День защитника Отечества гости ВДНХ также смогут принять участия в тематических экскурсия и мастер-классах, послушать военные стихи и песни. Праздничная программа завершится концертом "Русские рок-хиты" струнного квартета Linii в оранжерее павильона №14. Начало в 20:00, приобрести билеты можно на сайте ВДНХ.

Кроме того, в праздничные дни на территории ВДНХ развернут полевые кухни, а также будет работать праздничная ярмарка, где можно будет познакомиться с разнообразными гастрономическими проектами и приобрести сувениры на память.