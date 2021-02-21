Мосгорнаследие запустило экскурсию к Дню защитника Отечества через чат-бот в Telegram

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новая виртуальная экскурсия, посвященная Дню защитника Отечества, появилась в интернет-проекте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем", которую можно совершить через чат-бот в Telegram. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Интернет-проект "Прогулки со Львом-хранителем" пополнился новой виртуальной экскурсией, посвященной Дню защитника Отечества. Москвичей приглашают совершить путешествие по городу в компании чат-бота @levhranitel_bot, который работает на платформе Telegram. Проект развивает столичный департамент культурного наследия", - говорится в сообщении.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, слова которого приводятся в сообщении, протяженность маршрута превышает 8 км. Путешествие займет около двух часов. Во время экскурсии виртуальный гид предложит прогуляться к памятным местам, связанным с легендарными военачальниками и героями сражений.

"Департамент культурного наследия города Москвы занимается охраной, сохранением и популяризацией памятников истории и культуры народов России. Лев-хранитель - это скульптурная фигурка львенка, талисман ведомства. Он часто бывает в старинных особняках и зданиях, где ведется реставрация, посещает раскопки и места, где занимаются археологическим мониторингом, навещает археологов и реставраторов в их лабораториях и мастерских", - говорится в материале.

Интернет-проект "Прогулки со Львом-хранителем" стал работать в феврале этого года. Первую виртуальную экскурсию опубликовали в канун Дня всех влюбленных.