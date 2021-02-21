Автомобилистов в Москве попросили не создавать помех коммунальной технике при уборке снега

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Столичные коммунальщики в 16:00 мск приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также обработке дорог против гололеда. Водителям необходимо быть внимательными и не мешать уборочной технике, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см. В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а также с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.