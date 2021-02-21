Власти Москвы объяснили, что снег вывозят на пункты плавления по мере их разгрузки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переулки с наименее интенсивным движением в ряде районов Москвы задействовали для временного складирования снега. В кратчайшие сроки снег поэтапно будут вывозить в снегосплавные пункты. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"В обильные снегопады ССП (снегосплавные пункты) не могут одномоментно переплавить весь объем выпавшего снега. Потому снег на них вывозится поэтапно, а чтобы быстрее очистить обочины дорог и дворы от сугробов и обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов, создаются места для временного складирования снега. Снежные массы с них вывозятся на утилизацию по мере разгрузки снегосплавных пунктов. Пункты временного складирования располагаются в промышленных зонах, вдали от жилых домов. В некоторых районах столицы из-за рекордного количества осадков и особенностей застройки для временного складирования снега задействованы переулки с наименее интенсивным движением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снег из переулков будет вывезен в максимально короткие сроки.

В Москве насчитывается 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За прошедшую неделю с улиц города убрали 28 млн кубометров снега.